Riunione di maggioranza a Palazzo Chigi con Meloni, Tajani e Salvini

(Adnkronos) – Riunione di maggioranza a Palazzo Chigi, oggi, con la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e altri esponenti del governo sul tema sicurezza. E' quanto si apprende da fonti di maggioranza. Al tavolo con la premier Meloni e i due vice, a quanto si apprende, anche il titolare della Difesa, Guido Crosetto, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, i sottosegretari Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano. Presenti inoltre i vertici delle forze dell'ordine. Tra i dossier esaminati anche quello sui migranti.

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Pubblicato il 9 Luglio 2026