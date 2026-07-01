Attualità

Riunione a Palazzo Chigi con Meloni, Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice Nato

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Secondo quanto si apprende da fonti governative, è in corso a Palazzo Chigi una riunione: partecipano, oltre alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il titolare del Mef Giancarlo Giorgetti. L'incontro, secondo quanto riferito dalle stesse fonti, è stata convocato per fare il punto della situazione in vista del vertice Nato di Ankara del 7-8 luglio. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Mondiali, Mpasi show nel primo tempo contro l’Inghilterra: chi è il portiere del Congo

10 minuti fa

Balotelli a New York dal sindaco Mamdani, stretta di mano e maglia del Ghana in dono

20 minuti fa

Infanzia, Tesauro (Save the Children): “Povertà educativa legata a quella economica”

36 minuti fa

Infanzia, Beraldo (Ovs): “Al fianco di Save the Children per supportare i ragazzi”

40 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio