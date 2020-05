“Ritratti d’asporto” (su Moleskine), la mostra virtuale di Daniela d’Elia

Asporto e consegne a domicilio non solo per bar e ristoranti, ma anche per l’arte. Non si tratta di un nuovo DPCM sull’emergenza sanitaria ma di un progetto nato dalla mente di un’artista. “Ritratti d’asporto” (su Moleskine) è la mostra virtuale di Daniela d’Elia, che sarà inaugurata domenica 17 maggio alle 18.30 in diretta facebook sulla pagina Casa D’E – Casa d’Arte. Una serie di ritratti (formato 14×21) disegnati con la penna dalla pittrice e illustratrice Daniela d’Elia, su una Moleskine limited edition – of Woodstock Era, e colorati con acquerelli e acrilici. Tutto ha avuto inizio durante l’incontro finale del laboratorio di scrittura ironica di Bottega degli Apocrifi al quale Daniela era stata invitata come ospite. Ascoltando storie ha iniziato a disegnare prima i partecipanti al corso, poi gli altri ospiti. E così non si è più fermata, passando dalle riunioni di Libera al corso di scrittura creativa del Teatro dei Limoni tenuto da Leonardo Losavio, tutti rigorosamente online. «Immobili movimenti, in questi due mesi di silenzi reali e rumori virtuali. Al buio per 60 giorni, vagando come una farfalla da un pensiero ad un altro, senza mai restare. Poi così con un tocco leggero, la spinta! Apro la mia Moleskine e mentre presenzio ad un incontro online, la penna veloce disegna un ritratto, il primo e poi un altro e poi un altro ancora…», racconta Daniela, che aggiunge: «Passo all’incontro virtuale successivo e continuo l’ascolto. Volti, ritraggo i volti sullo schermo, volti amici, volti nuovi… ». Daniela, che è anche autrice e scenografa, allestirà la mostra “Ritratti d’asporto” (su Moleskine) nelle stanze della sua casa, che è una Casa d’arte dove sono esposti in maniera permanente i suoi lavori e che ospita eventi culturali.

