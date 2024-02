Ritorna ‘Voci di Donna’: la seconda edizione dello spettacolo benefico vicina al sold out

Il Teatro del Fuoco di Foggia si prepara ad ospitare una nuova edizione di “Voci di Donna”, uno spettacolo unico nel suo genere che celebra il mondo femminile attraverso musica e poesia. Organizzato dall’associazione Il Cuore Foggia, in collaborazione con ERA Foggia, Radio Club Marconi e CISA, l’evento si terrà domenica 3 marzo alle ore 19.00.”Il palco, allestito e addobbato con palloncini, nastri e fiori gialli – spiega Jole Figurella, presidente de Il Cuore – simboleggerà la luce del sole e sarà un richiamo contro le discriminazioni e le violenze sulle donne. Questo allestimento rappresenta la nostra determinazione nel continuare a lottare per un futuro migliore, unendo le nostre voci come un filo sottile, ma robusto”.

Durante lo spettacolo, artisti di spessore si esibiranno con musica, danza e poesia, con l’obiettivo comune della solidarietà. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto al reparto di Oncologia del Policlinico “Riuniti” di Foggia, struttura distaccata di Lucera. Sarà presente il Dirigente Medico Maurizio Di Bisceglie, il quale sostiene un nuovo programma per la gestione e distribuzione dei farmaci chemioterapici direttamente per il Policlinico.

Tra gli ospiti d’onore e testimonial, spicca la presenza del celebre artista Carmine Padula, compositore, pianista e direttore d’orchestra italiano. Carmine Padula è noto per le sue numerose colonne sonore di film, cortometraggi, fiction e programmi televisivi della Rai. “Inoltre, – conclude Jole Figurella – avremo l’opportunità unica di ascoltarlo esibirsi dal vivo al pianoforte, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Nazionale del Cinema, composta da musicisti provenienti da varie parti d’Italia, per la prima volta a Foggia”.I biglietti sono stati molto richiesti e sono in disponibilità limitata.



