Rito di Pasqua in piazza a San Marco in Lamis, il sindaco ammette l’errore ma la procura apre un’inchiesta

Impazza anche sul web e sui social la polemica dopo la diffusione di alcuni video della cerimonia religiosa del Venerdi’ Santo che si e’ svolta ieri sera in piazza a San Marco in Lamis, cui hanno partecipato circa 200 persone, tra le quali anche il sindaco Michele Merla.Una polemica che ha coinvolto non solo i sammarchesi ma tantissime altre persone.”Oggi – scrive Nico nel suo profilo a commento di una delle foto della cerimonia incriminata – e’ morta la razionalita’, la responsabilita’. E’ andata in scena per le vie paesane, udite udite, la Via Crucis. Non ho parole….roba da pazzi”.”Loro per strada – gli fa eco Simona – e noi dobbiamo stare ad aspettare con loro e nel frattempo pregare che non sia partita una nuova catena di contagi. La follia umana”. Molti anche i commenti contro il sindaco accusato non solo di non aver vietato la cerimonia ma, addirittura, di avervi partecipato. “Non si deve dimettere, va destituito in tronco!”, scrive Gianluca sul suo profilo Facebook. “Esiste un’autorita’ che decide o dobbiamo sempre lasciare tutto alla propria coscienza? Questo ha sbagliato e va cacciato!!”.

“Le scuse postume del sindaco – scrive Paolo – qualificano l’errore ma non vi pongono rimedio. Sono l’aggravante che dovrebbe infliggere condanna senza attenuanti. Le sue dimissioni sarebbero atto di redenzione opportuno e doveroso”. Ma c’e’ anche chi, in qualche modo cerca di giustificare quando accaduto ieri sera con la volonta’ di continuare a San Marco in Lamis la tradizione delle Fracchie, del Venerdi’ Santo in cui coni di legno vengono accesi in devozione della Madonna Addolorata e portati in giro per il paese.

“Non e’ vero – risponde Marco a una delle tante accuse via web – che ieri c’erano duecento persone. Al massimo erano in cinquanta. E’ stata la voglia di non interrompere un atto devozionale che dura da secoli. E’ stata bruciata solo una piccola Fracchia e non e’ stata neanche portata in giro. Avevano poi tutti le mascherine”. “Devono essere messi – ribadisce Antonella – tutti in quarantena, a prescindere da chi c’era o non c’era in quella piazza. TUTTI. E subito. Da ora, non tra una settimana!!!” “Stiamo ricostruendo quanto accaduto in base ai filmati e alle informative delle forze dell’ordine.

Quanto accaduto e’ inammissibile”.Cosi’, a, Ludovico Vaccaro procuratore capo di Foggia commenta quanto accaduto nella tarda serata di ieri a San marco in Lamis dove diverse persone – oltre un centinaio – si sono radunate in preghiera dinanzi alla chiesa della Addolorata nel Venerdi’ Santo.Al momento la procura sta vagliando diverse ipotesi di reato che vanno “da responsabilita’ omissive di chi avrebbe dovuto impedire l’assembramento ad altre che valuteremo- spiega il procuratore – ci sono responsabilita’ in chi avrebbe dovuto contravvenzionare chi era fuori casa senza una reale esigenza e non lo ha fatto”.

