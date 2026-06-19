“Ritirate le dimissioni, non le criticità del Comune”

”La sceneggiata è finita. Il campo largo si consegna alla Sindaca e tradisce i foggiani”. Così Fratelli d’Italia sul ritiro delle dimissioni da parte della sindaca di Foggia. “Quod erat demonstrandum”, aggiungono. Tradotto dal latino: come volevasi dimostrare. “La sindaca ha ritirato le dimissioni e l’equazione politica si è chiusa esattamente come previsto – prosegue Fdi – i consiglieri comunali hanno fatto un po’ di rumore per farsi notare, poi in meno di dieci giorni si sono consegnati senza battere ciglio alla sindaca Episcopo. Hanno persino firmato una lettera a quarantaquattro mani per convincerla a restare, impegnandosi solennemente a fare i bravi e chiedendo soltanto un improbabile rilancio dell’azione amministrativa e un confronto strutturato all’interno della coalizione. Richieste che rappresentano, da sole – sottolinea Fdi – la metafora plastica del fallimento politico di questa maggioranza: perché chi governa una città e deve rendere conto ai propri cittadini non può ridurre l’intero mandato elettorale a una lunga e opaca trattativa interna su chi occupa quale poltrona e a quale prezzo politico preventivamente concordato nell’ombra delle stanze chiuse. Hanno messo in piedi una sceneggiata napoletana scritta male e interpretata peggio, con un finale scontato fin dall’inizio che – prosegue il partito – avrebbe fatto inorridire finanche Mario Merola. Si sono stracciati le vesti perché le cose andavano decisamente male; ora, invece, tacciono compunti e si ricompongono come se nulla fosse accaduto, come se i problemi reali della città si fossero dissolti insieme alle dimissioni ritirate”. Per Fdi occorre dare una risposta ai foggiani sul conto consuntivo, “atto fondamentale per la tenuta finanziaria dell’ente”. Saranno i cittadini foggiani “a sopportare ancora due anni e mezzo di sceneggiate miste a tragedia greca, ad assistere in futuro ad altre crisi abbozzate e poi abortite. Nel frattempo la città ha già perso risorse preziose del Pnrr, le strade continueranno a essere invase dall’immondizia, il verde urbano ingiallirà ulteriormente e le strade da sistemare non diminuiranno, anzi aumenteranno di numero. E il Piano Urbanistico Generale tanto caro ai Cinque Stelle? Ci penserà l’assessore Galasso, naturalmente previo nulla osta del presidente Decaro, in una catena di subordinazioni che dice già tutto sulla reale autonomia di questa amministrazione”.



Pubblicato il 20 Giugno 2026