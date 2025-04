Rita De Crescenzo, chi è la tiktoker napoletana in piazza con il M5S

(Adnkronos) – Da TikTok alla manifestazione del M5S contro il riarmo, dai like a Giuseppe Conte. Quarantacinque anni, napoletana, Rita De Crescenzo è una delle tiktoker più popolari e influenti d’Italia, capace di mobilitare migliaia di persone. E ora, a distanza di un paio di mesi dal 'caso Roccaraso' che ha fatto parlare di lei anche fuori dal social network, dal corteo del Movimento 5 Stelle a Roma, annuncia che entrerà presto in politica. L’ultimo caso ad averla portata all’attenzione della cronaca è quello di Roccaraso: pochi giorni dopo la sua vacanza insieme alla famiglia, ben documentata con diversi video sui social, il paese dell’Abruzzo è stato preso d’assalto da migliaia di turisti provenienti da Napoli. Tanto da portare il sindaco Francesco di Donato a limitare l’accesso degli autobus turistici. Abiti dai colori sgargianti, trucco marcato e un forte accento napoletano Rita De Crescenzo è diventata un personaggio molto noto sul web. A seguirla su TikTok, dove pubblica ogni giorno diversi video, sono oltre 1 milione 800mila persone. Tutto iniziò con la frase 'Metti una fascia in fronte e scendi in campo' indirizzata a un'altra donna con cui aveva litigato sul social network: la scena divenne virale e De Crescenzo ne trasse ispirazione per una vera e propria hit, che al momento conta oltre 7 milioni di visualizzazioni su YouTube. La sua è una fama che non si esaurisce sugli smartphone ma che l’ha portata a diventare un personaggio richiestissimo per eventi privati nella zona di Napoli. Dalle feste di compleanno alle comunioni, De Crescenzo arriva con i suoi tormentoni come una rockstar, con tante persone che si commuovono incontrandola dal vivo. Ma non solo: ci sono le serate nei locali, le pubblicità nei negozi… la tiktoker è richiestissima. E questo business, da quanto dichiarò lei stessa in un’intervista a 'Le iene', le farebbe guadagnare circa 3mila euro a settimana. Come ammesso da lei stessa più volte il suo passato è controverso: a soli 12 anni è rimasta incinta di Ciro Contini, esponente di spicco della camorra. Poi un’indagine per spaccio, l’uso di droga e psicofarmaci e le polemiche web per un’ambulanza usata come taxi e un video in cui sbeffeggia le forze dell’ordine. Sotto i contenuti social di Rita De Crescenzo i commenti si spaccano. C’è chi l’adora e le scrive "dove vai tu porti amore e sole", "tu sei tutto e chi parla male di te è invidioso" e chi la critica pesantemente. È certo però che sia un personaggio pubblico di forte peso, capace di scombussolare un’intera cittadina con una manciata di video e di mobilitare masse con un appello sui social. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Aprile 2025