Ristorante ‘Il vero Alfredo’ resta a piazza Augusto Imperatore, Fdi: “Vittoria storica per Roma”

(Adnkronos) – Lo storico ristorante romano 'Il Vero Alfredo' resta a Piazza Augusto Imperatore. ''E' una vittoria storica per Roma'', dicono Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, e Stefano Tozzi, consigliere del Primo Municipio di Roma Capitale e Presidente della Commissione Trasparenza che si sono ritrovati alla famiglia Di Lelio a festeggiare nel locale del centro di Roma. "Al Vero Alfredo, con molti colleghi e amici, per celebrare insieme alla famiglia Di Lelio, l’accordo raggiunto sulla locazione dello storico ristorante di Piazza Augusto Imperatore a Roma presidio enogastronomico famoso in tutto il mondo'', sottolineano ringraziando ''il ministero della Cultura, attraverso la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggi di Roma, la Presidenza della Regione Lazio e tutti gli esponenti istituzionali che si sono mobilitati in questi anni per raggiungere un obiettivo esemplare''. ''Siamo onorati che tra le firme presenti ci sia anche quella della Presidenza della Commissione cultura della Camera – aggiungono – Continueremo a lavorare per contrastare la gentrificazione del centro storico e garantire che il valore antropologico e immateriale rappresentato dalle botteghe storiche venga salvato da una visione esclusivamente speculativa del mercato immobiliare e commerciale". "Proprio come nel 1908 quando il genio di Alfredo Di Lelio diede vita alle celebri fettuccine spinto da un profondo gesto d'amore e di cura per la moglie Ines, oggi assistiamo a una nuova storia d'amore e di rinascita: quella delle istituzioni e della città per la propria memoria storica – ha concluso Mollicone – Allora l'amore salvò una madre, oggi l'amore per la cultura ha salvato un pezzo insostituibile dell'identità romana, permettendo a questa bottega storica di continuare a vivere".

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Pubblicato il 16 Giugno 2026