Rissa sul volo Ryanair per le Canarie: pilota costretto ad atterrare, arrestato passeggero

(Adnkronos) – Per una rissa a bordo di un aereo della Ryanair il pilota è stato costretto ad atterrare e un passeggero è stato arrestato. Il 'Sun' riporta che il velivolo, partito dal Regno Unito e diretto alle Canarie, ha dovuto far tappa nell'aeroporto di Algarve in Portogallo tra lo sgomento dei passeggeri. Sembra che i sette coinvolti nella lite fossero tutti britannici. Per ora la compagnia aerea non ha voluto commentare l'accaduto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Gennaio 2024