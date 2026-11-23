Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’allenatore Gaetano Auteri.L’accordo è stato raggiunto in un clima di piena collaborazione con il tecnico, che ha scelto di compiere questo passo con l’intento di favorire una svolta per il bene del Foggia.La Società desidera ringraziare sentitamente il mister per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante tutto il periodo trascorso alla guida dei rossoneri, augurandogli le migliori fortune personali e professionali.Gli allenamenti, che riprenderanno nel pomeriggio, saranno temporaneamente diretti da mister Simone Calori, in attesa delle decisioni in merito alla nuova guida tecnica della prima squadra.Il Foggia ha avviato dei colloqui con Emanuele Troise per la panchina rossonera dopo la risoluzione consensuale del contratto con Gaetano Auteri.Tecnico napoletano, ex Lumezzane, Arezzo e Cavese, con un passato a Foggia da calciatore nella stagione 2009-2010 e l’inizio della carriera in panchina come vice di Fabio Pecchia.Gli allenamenti sono affidati temporaneamente a Simone Calori in vista della partita di venerdì sera allo stadio Zaccheria contro la Casertana.



Pubblicato il 23 Novembre 2026