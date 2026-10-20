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Risi (Enea): “”Con spettacolo ‘La casa cambia’ si riflette su barriere alla riqualificazione degli

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“La Casa Cambia è uno spettacolo che parla di abitare, con la stessa logica del teatro greco: educare, trasferire conoscenze e informare. Vogliamo parlare della casa e di come cambiare il modo di abitare e riqualificare”. Lo ha detto Antonio Risi, ricercatore Enea, durante l’evento “Comunicare l’Abitare 2026”, il think tank promosso da Casa Radio alla Casa dell’Architettura a Roma.


Pubblicato il 20 Ottobre 2026

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