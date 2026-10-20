Risi (Enea): “”Con spettacolo ‘La casa cambia’ si riflette su barriere alla riqualificazione degli

“La Casa Cambia è uno spettacolo che parla di abitare, con la stessa logica del teatro greco: educare, trasferire conoscenze e informare. Vogliamo parlare della casa e di come cambiare il modo di abitare e riqualificare”. Lo ha detto Antonio Risi, ricercatore Enea, durante l’evento “Comunicare l’Abitare 2026”, il think tank promosso da Casa Radio alla Casa dell’Architettura a Roma.



Pubblicato il 20 Ottobre 2026