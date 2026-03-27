Riscaldamento guasto e furto di gasolio: il Comune promette “risolveremo i problemi che si trascinano da tempo”

Riscaldamento in avaria, furto di gasolio e due piani interdetti dai Vigili del Fuoco: la scuola di Borgo Segezia ha vissuto giorni difficili, che hanno costretto alla chiusura temporanea del plesso e spinto il Comune a un sopralluogo tecnico lunedì 23 marzo. Con gli assessori Domenico Di Molfetta (Edilizia Scolastica) e Giuseppe Galasso (Lavori Pubblici) erano presenti la dirigente scolastica Marialba Pugliese e una numerosa delegazione di genitori di alunni di infanzia, primaria e secondaria, insieme ai tecnici comunali. La visita si è resa necessaria a seguito delle criticità emerse nei giorni scorsi, che hanno comportato la temporanea chiusura del plesso – inclusi i giorni destinati all’istituzione del seggio elettorale, ricollocato altrove per consentire regolarmente la consultazione referendaria -a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento e di un furto di combustibile verificatosi all’indomani del rifornimento di gasolio, prontamente denunciato alle autorità competenti. L’ispezione è stata anche occasione per una verifica complessiva dell’immobile scolastico, sviluppato su tre livelli. Si è preso atto della parziale interdizione all’uso del secondo piano, da tempo interessato da infiltrazioni provenienti dalla copertura, nonché della recente inibizione del primo piano e dell’accesso dedicato a seguito di sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Contestualmente, è stata constatata la piena ripresa della funzionalità del piano terra, dove risultano ora regolarmente attive le sezioni destinate agli alunni più piccoli, grazie al ripristino dell’impianto di riscaldamento. Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione ha illustrato alla dirigenza scolastica e ai genitori un progetto già commissionato dagli uffici comunali, dell’importo complessivo di 300mila euro, finalizzato alla risoluzione definitiva delle infiltrazioni. Il progetto ha già acquisito il parere autorizzativo della locale Soprintendenza. È inoltre in corso di valutazione la possibilità di implementare tale intervento con ulteriori lavorazioni, al fine di affrontare criticità segnalate dall’utenza, tra cui la presenza diffusa di guano nei loggioni dei piani non utilizzati, l’abbattimento delle barriere architettoniche che limitano l’accessibilità ai livelli superiori, la vetustà dei servizi igienici e l’obsolescenza di diverse finiture. Parallelamente, gli assessori hanno comunicato l’ormai prossimo avvio di un intervento di manutenzione straordinaria riguardante i marciapiedi confinanti con la piazza del borgo su cui si affaccia la scuola, attualmente in condizioni di forte degrado a causa del sollevamento della pavimentazione e del deterioramento diffuso. I lavori interesseranno anche il marciapiede antistante l’ingresso scolastico, con una revisione complessiva della rampa di accesso per persone con disabilità, oggi collocata in posizione laterale e non pienamente funzionale a causa del poco spazio disponibile in corrispondenza degli alberi. È in fase avanzata di definizione una proposta progettuale che sarà a breve sottoposta alla Soprintendenza, finalizzata a migliorare l’accessibilità garantendo al contempo il rispetto dell’estetica dell’edificio, e di cui sono state mostrate alcune immagini render per facilitarne la comprensione da parte dell’utenza. Nel corso del sopralluogo, accogliendo una richiesta avanzata dai genitori, è stato inoltre disposto un intervento straordinario di pulizia e lavaggio del marciapiede antistante la scuola, prontamente eseguito dall’area Ambiente d’intesa con l’assessora Lucia Aprile. “L’attenzione dell’Amministrazione verso le borgate è massima e costante – dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo -. Intervenire a Borgo Segezia significa prendersi cura delle comunità più distanti dal centro urbano, assicurando pari diritti e opportunità. Continueremo a operare con determinazione per colmare ritardi storici e garantire servizi adeguati a tutti i cittadini, senza distinzione tra centro e periferie”. “La sicurezza e la qualità degli spazi scolastici sono priorità assolute – aggiunge l’assessore Di Molfetta -. Stiamo lavorando per garantire condizioni adeguate a studenti e personale, intervenendo non solo sulle emergenze ma anche su problematiche strutturali, con una visione di medio-lungo periodo». “Questo sopralluogo rappresenta un passaggio concreto verso la risoluzione di criticità che si trascinano da tempo. Abbiamo già attivato interventi immediati e programmato azioni strutturali, con risorse certe e progettazioni in avanzato stato di definizione. L’obiettivo – conclude l’assessore Galasso – è restituire piena funzionalità e dignità a un presidio fondamentale per la comunità di Borgo Segezia”.



Pubblicato il 27 Marzo 2026