Riqualificazione del Gino Lisa: pubblicato il bando per i lavori

Pubblicato da Aeroporti di Puglia il bando di gara per l'affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione lavori degli interventi di "riqualifica funzionale dell'aerostazione passeggeri" dell'aeroporto "G. Lisa" con importo complessivo lordo a base d'asta di circa 12,3 milioni di euro. "Due anni fa, presentando il progetto, avevamo detto che il 2025 sarebbe stato l'anno dell'apertura dei cantieri e oggi, con la pubblicazione del bando di gara per la riqualificazione dell'aerostazione del 'Gino Lisa', facciamo un altro passo concreto verso quel traguardo – dichiara il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese -. Parliamo di un investimento da oltre 12 milioni di euro per realizzare un terminal moderno, sostenibile e funzionale, all'altezza delle aspettative dei foggiani e di tutti coloro che vorranno volare da e verso la Capitanata, il nord della Puglia e un quadrante che si estende fino a Basilicata, Campania e Molise. Portare a terra promesse che per troppo tempo sono rimaste sospese in aria richiede impegno quotidiano e lavoro di squadra, e oggi raccogliamo i frutti di un percorso serio, paziente e determinato".



Pubblicato il 4 Luglio 2025