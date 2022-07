Ripulire le spiagge dalle retine per la mitilicoltura attraverso il gioco con una speciale caccia al tesoro. Un modo divertente per sensibilizzare e informare cittadini, turisti e operatori economici sull’inquinamento da rifiuti plastici. Oggi sulla spiaggia di Capojale “Capojale Beach Park”, a Cagnano Varano Legambiente Puglia, insieme ai circoli locali di Legambiente e ai cittadini parteciperà alla prima edizione della Campagna Plastic Socks Busters, all’interno del progetto Life Muscles.

Life Muscles è un’idea di Legambiente, con partner Università di Bologna, Università La Sapienza di Roma (Dipartimento di Chimica), Università di Siena, Associazione Mediterranea Acquacoltori (AMA), Novamont, Rom Plastica, Società Agricola Ittica Del Giudice (Gargano) e Cooperativa Mitilicoltori Associati (La Spezia), per contribuire alla riduzione dell’impatto provocato dalla dispersione nell’ambiente marino delle retine utilizzate negli allevamenti di mitili. Prevede lo svolgimento delle azioni in due aree pilota: La Spezia, sul Tirreno, e appunto il Nord Gargano, sul Mare Adriatico.

Grazie al progetto sul territorio verrà sviluppato un impianto mobile di riciclaggio delle calze per mitili usate, raccolte nell’acquacoltura del Gargano. La raccolta sarà coordinata dalla Soc. Agricola Ittica Del Giudice (partner del progetto), proprietaria di una concessione marina di 200 ettari con 800 tonnellate di cozze prodotte ogni anno e circa 2 tonnellate di calze PP utilizzati.

Il progetto si inserisce anche nel solco delle operazioni delle Forze dell’Ordine che nel Gargano stanno cercando di scoperchiare il diffuso sottobosco dell’illegalità. Come l’operazione “Gargano Nostrum”, condotto dalla Procura di Foggia, che nel 2021 ha smascherato un vero e proprio disastro ambientale nel mare del Gargano e per la quale la stessa Procura di Foggia ha ricevuto il Premio Ambiente e Legalità Puglia, in occasione del tour di Festambiente Puglia, il primo ecofestival di Legambiente Puglia, nella sua tappa di Biccari il 15 luglio scorso.

