Riparte la scuola targata Sporting Club San Severo con obbiettivi ambiziosi

Ripartono i corsi di tennis riservati ai bambini dai 5 anni in su e agli adulti di ogni età.La Scuola Tennis del circolo sanseverese, vanta una storia ultra trentennale, e, dallo scorso mese di settembre, si avvale della direzione tecnica della Maestra Nazionale Natacha Marcucci.Argentina, classe 1970, la Marcucci è stata nr. 190 della classifica mondiale WTA, ha partecipato a numerosi tornei ITF in Italia, tra cui il torneo di Palermo dove si è classificata al secondo posto.La maestra, attualmente responsabile anche della Scuola Tennis della sua città natale San Juan, (Còrdoba), è molto conosciuta dagli “addetti ai lavori” e collabora spesso con la Federtennis, che ne apprezza capacità di insegnamento e competenze tecniche.Oltre alla supervisione del Tecnico Nazionale Luigi Fiordelisi, dunque, la Scuola Tennis del circolo sanseverese si è arricchita di un elemento di alto calibro. Completano lo staff l’istruttore federale, nonché capitano della Squadra di Serie C, Fabio Marasco, l’Istruttrice federali Viviana La Forgia e il preparatore fisico Rosa Pettolino.Quasi 50 allievi iscritti divisi in gruppi in base all’età ed alle capacità fisiche svolgono regolarmente sessioni di allenamento tecnico e sessioni di preparazione fisica.La particolare attenzione agli standard federali, che prevedono la presenza di un maestro/istruttore ogni 4 allievi, e una struttura pressostatica di 1.600mq rendono gli allenamenti estremamente sicuri e quasi personalizzati ovvero adattati alle predisposizioni fisiche di ogni singolo allievo. Buoni risultati degli allievi della Scuola sono arrivati nel corso di questo 2021. Per quanto riguarda i Tornei promozionali da sottolineare le prestazioni di Lara Conte, Gloria Minchillo, Federica Dell’Erba, Matteo Candido, Pelosi Giuseppe e Sebastiano e Jacopo Lozupone che si sono distinti nelle rispettive categorie di età in ambito provinciale e regionale.Per quanto riguarda l’attività agonistica, invece, il 2021 ha portato molte soddisfazioni agli allievi della Scuola Tennis del circolo.Antonio Mauro e Nicola Ferrucci, nonostante under 12, attraverso un’intensa attività individuale e di squadra hanno scalato la classifica FIT e ben figurando anche al Master Nazionale Kinder svolto al Foro Italico.Sofia Niro, in questo 2021, attraverso numerose vittorie e piazzamenti in Tornei in giro per l’Italia, ha guadagnato punti fino ad avere una classifica 3.5.Dario Marasco, Giorgio Dell’aquila, Antonio Giuliano, Daniel Raceanu hanno rappresentato i colori dello Sporting nei campionati a squadre distinguendosi per le ottime prestazioni nonostante la loro prima esperienze in tal senso.“Ringrazio il Presidente, il Direttore Sportivo del Circolo ed il responsabile dei corsi Luigi Fiordelisi per la loro calorosa accoglienza” spiega Natacha Marcucci – “Mi sono sentita subito a casa nonostante la distanza dal mio Paese natale” – continua la Maestra – “In collaborazione con Fabio Marasco, Viviana La Forgia e Rosa Pettolino lavoreremo intensamente con i ragazzi e cercheremo di trasmettere la nostra passione per questo meraviglioso sport”.“Grazie al pallone pressostatico che assicura continuità di allenamento e la grande competenza dello Staff della Scuola Tennis” spiega il Presidente del Club Raffaella La Donna – “i ragazzi della nostra città potranno imparare la disciplina del Tennis e crescere dal punto di vista tecnico, fisico e umano” conclude La Donna.I corsi, riservati a ragazzi dai 5 ai 14 anni ed agli adulti di ogni età, dopo la pausa per le festività, ri-partiranno il 03 di gennaio. Iscrizioni aperte anche per lezioni private e collettive per adulti. Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria del Club 0882.331378 oppure direttamente al TN Luigi Fiordelisi 3384561896.

