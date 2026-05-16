Rione Martucci, confermato il finanziamento per la rigenerazione urbana

Il Ministero dell’Interno, attraverso la Direzione Centrale per la Finanza Locale, ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al trasferimento del finanziamento ottenuto dal Comune di Foggia per il progetto di rigenerazione urbana del Rione Martucci.

Il ministero ha completato l’attività istruttoria verificando la correttezza delle informazioni caricate dal Comune sulla piattaforma ReGiS e confermando così la concessione del finanziamento e il passaggio della copertura economica dalla fonte originaria del Pnrr al Piano Nazionale Complementare. La migrazione riguarda l’intero importo finanziato, pari a 6,16 milioni di euro, come già previsto dal decreto ministeriale del 3 marzo 2025.

Gli uffici tecnici comunali, in particolare l’Area 9 dedicata a Lavori pubblici e Pnrr, potranno quindi proseguire regolarmente l’attività amministrativa necessaria alla realizzazione dell’intervento nel quartiere, beneficiando anche delle nuove tempistiche previste dal diverso canale di finanziamento. Il nuovo termine fissato per la conclusione dell’opera è infatti il 31 dicembre 2027, con copertura garantita attraverso fondi statali.



Pubblicato il 16 Maggio 2026