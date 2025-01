Rinvenuta oltre 160 kg. di droga e 290 sequestri

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia, con il supporto delle unità cinofile della Compagnia di Manfredonia, ha condotto – nell’anno appena trascorso – oltre 290 operazioni che hanno portato al sequestro di più di 160 chilogrammi di sostanze stupefacenti di vario tipo. L’attività dei cani antidroga è stata intensificata lungo le principali arterie stradali e ferroviarie della provincia, oltre che nei luoghi di maggiore affluenza turistica e movida. Grazie a questo presidio, sono stati controllati centinaia di veicoli e persone in transito.I risultati sono stati raggiunti grazie all’operato di Horst, Gerico, Jakson e Jim, i cani delle unità cinofile, affiancati dalla professionalità dei loro conduttori e del personale dei Baschi Verdi e delle Forze di Polizia dell’intera provincia. Le operazioni hanno portato a oltre 250 segnalazioni di assuntori alle prefetture competenti, oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 24 persone, 16 delle quali sono state sottoposte a misure cautelari, tra arresti in carcere e domiciliari. Il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope – si legge in una nota diffusa dal comando delle fiamme gialle – si conferma un presidio indispensabile per garantire la sicurezza della collettività e contrastare le più insidiose forme di criminalità.

P.Fer.



Pubblicato il 11 Gennaio 2025