Rinosinusite cronica con poliposi nasale, l’otorino: “Con biologici verso remissione”

(Adnkronos) – I sintomi sono simili a quelli di un raffreddore, ma persistono nel tempo comportando difficoltà a respirare bene dal naso a causa della formazione dei polipi. E' la rinosinusite cronica con poliposi nasale, condizione infiammatoria cronica dei seni paranasali e della mucosa nasale, caratterizzata dalla presenza di polipi (rigonfiamenti benigni) che possono ostruire le vie respiratorie. In Italia, circa il 4% della popolazione adulta, ovvero più di 2 milioni di persone, soprattutto uomini, convive con questa patologia che può avere un impatto significativo sulla qualità della vita: si associa frequentemente ad asma e si manifesta con sintomi come ostruzione nasale, perdita dell'olfatto, dolore al viso e gonfiore. Ma per questi pazienti arrivano buone notizie sul fronte delle terapie. (VIDEO) "Grazie ai farmaci biologi che gradualmente sono diventati disponibili negli ultimi anni, per la rinosinusite cronica con poliposi nasale stiamo andando verso un ottimale controllo della patologia, in alcuni casi verso la remissione, che equivale ad un miglioramento significato della qualità di vita delle persone che convivono con questa condizione". Lo afferma all'Adnkronos Salute Giancarlo Ottaviano, professore associato di Otorinolaringoiatria presso l'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Padova. E la rinosinusite cronica con poliposi nasale è stata al centro dell'ultimo congresso nazionale della Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia facciale (Sio), giunto alla sua 111esima edizione, che si è tenuto a Padova di recente. "C'è stata moltissima attenzione in quest'ambito e i temi emersi sono sostanzialmente che a base della poliposi nasale vi sia un meccanismo infiammatorio di tipo 2 a cui si può associare la dermatite atopica, l'asma grave etc, cosa che – spiega Ottaviano – sta diventando sempre più evidente anche in ambito di ricerca. Ma l'aspetto più importante è che si inizia a parlare di remissione della patologia che in un tempo era qualcosa di veramente difficile solo da immaginare". Con "terapie mirate", tra cui gli anticorpi monoclonali che sono rimborsabili dal sistema sanitario nazionale per le forme gravi, "la gestione del trattamento della rinosinusite cronica con polipi nasali", in pratica escrescenze benigne causate dall'infiammazione, "sta migliorando molto rapidamente", assicura l'esperto. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Giugno 2025