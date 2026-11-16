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Rinosinusite con poliposi nasale, studio Meporeal conferma efficacia mepolizumab in real world

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Il 42% dei pazienti ha raggiunto il controllo della rinosinusite cronica grave con polipi nasale – CRSwNP e il 20% ha soddisfatto i criteri indicativi di progressione verso la remissione. È quanto emerge dallo studio Meporeal sull’efficacia di mepolizumab, condotto su 621 pazienti di 25 centri italiani, con capofila quello di Eugenio De Corso, professore di Otorinolaringoiatria all’università degli studi di Perugia. Lo studio è stato pubblicato su The Lancet Respiratory Medicine.


Pubblicato il 16 Novembre 2026

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