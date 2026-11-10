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Rinnovato protocollo Anci-Unpli, alleanza Comuni e Pro loco per valorizzare territori e turismo

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Rafforzare la collaborazione tra Comuni e Pro Loco per valorizzare il patrimonio storico e promuovere uno sviluppo turistico sostenibile. Questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto da Anci e Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, firmato a Roma. Il documento, sul piano operativo, valorizza gli strumenti di co-progettazione previsti dalla Riforma del Terzo Settore e permetterà di promuovere il contrasto dello spopolamento dei piccoli comuni italiani.


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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