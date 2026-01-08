Rinnovato l’incarico di commissario straordinario a Raffaele Di Mauro

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, on. Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto con il quale è stato rinnovato all’avvocato Raffaele Di Mauro, per un termine di ulteriori sei mesi, l’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Gargano.La decisione del Ministro Fratin, dunque, permette una continuità di lavoro al Commissario Di Mauro, che proseguirà l’attività fin qui svolta.“Ringrazio il Ministro Fratin per un provvedimento che conferma la fiducia nei miei confronti e verso il percorso che abbiamo intrapreso negli ultimi sei mesi – commenta Di Mauro –. È stato un periodo in cui il Parco Nazionale del Gargano ha recuperato un ruolo ed una centralità, sia nel dibattito pubblico sia rispetto alla sua funzione, che come ho sempre detto non è soltanto quella di difesa del patrimonio naturalistico ma anche di motore di promozione e sviluppo del territorio”.La prima fase del Commissariamento guidato da Di Mauro, infatti, ha consentito all’Ente Parco di definire un solido perimetro di collaborazioni e sinergie con i sindaci, il sistema delle Istituzioni, il mondo dell’associazionismo, le organizzazioni di categoria e gli ordini professionali.“Un obiettivo che ci eravamo posti sin dal momento del mio insediamento e che si è manifestato chiaramente nelle celebrazioni dedicate al trentennale dell’istituzione del Parco Nazionale del Gargano – sottolinea Di Mauro –. In quei trenta giorni di eventi ed iniziative abbiamo innescato un processo virtuoso che ci ha dato la possibilità di descrivere la nostra visione dell’Ente, di affrontare i problemi che esistono ed elaborare le possibili soluzioni, di costruire le strategie per le sfide del futuro”. Un importante lavoro di programmazione che continuerà quindi nel solco della strada già intrapresa.“Siamo pronti ad andare avanti con lo stesso impegno e la stessa passione che hanno caratterizzato i primi sei mesi di commissariamento – evidenzia Di Mauro –. L’apprezzamento generalizzato che le azioni messe in campo sinora hanno ottenuto è un’iniezione di fiducia. La ricostituzione del Consiglio Direttivo, l’approvazione di un Piano per il Parco moderno e rispettoso dell’ambiente, la definizione di una dimensione internazionale per le nostre tradizioni e le nostre bellezze naturalistiche, il potenziamento del settore turistico, che è e deve essere sempre di più una leva eccezionale sul piano economico ed occupazionale, così come il potenziamento delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio incendi mediante interventi sul patrimonio boschivo pubblico, l’adozione del Piano antincendio e l’approvazione del Regolamento per l’Area Marina Protetta sono solo alcuni dei traguardi che intendiamo raggiungere. Restiamo quindi al servizio del territorio – conclude il Commissario Straordinario – con la forza delle idee che intendiamo trasformare in realtà concrete”.



Pubblicato il 8 Gennaio 2026