Rinfoltire i ranghi in corsia: riprende l’iter per assumere 566 infermieri

Concorso regionale per assumere quasi seicento infermieri specializzati in Puglia, l’Azienda Sanitaria Locale di Bari ha riattivato, dopo una interruzione durata oltre tre mesi causa rischi legati alla pandemia da Covid/19, le procedure per organizzare le selezioni in Fiera. E in massima sicurezza. Le prove, fanno sapere dagli uffici amministrativi del lungomare Starita, si terranno al massimo tra un paio di mesi, presumibilmente a febbraio, ma sarà la commissione incaricata a indicare le date precise. Il concorso, come si ricorderà, è destinato a reclutare ben 566 infermieri a tempo indeterminato, riprende la marcia con la richiesta alla commissione incaricata delle procedure concorsuali per riorganizzare un maxi-concorso con circa 17mila candidati, previsto a settembre scorso presso la Fiera del Levante, ma sospeso il 31 agosto, in via precauzionale, per la evoluzione della situazione epidemiologica tra la fase 1 e la fase 2. Sono stati gli stessi uffici dell’Asl del capoluogo ad accertare la disponibilità degli stessi spazi all’interno della Fiera, già individuati la primavera scorsa per ospitare i candidati: una volta rimesse a punto e rafforzate le misure di sicurezza per scongiurare ogni possibile rischio di contagio, saranno rese note le date per le prove scritte. Visto l’elevato numero di partecipanti, molto probabilmente la prova si svolgerà nel rispetto delle stringenti misure di sicurezza epidemiologico-sanitarie previste per l’emergenza Covid-19: percorsi differenziati, ingressi contingentati, controllo della temperatura, distanziamento, igiene delle mani e mascherine obbligatorie. E per rendere lo svolgimento del concorso ancora più sicuro, si stanno valutando diverse misure più incisive per garantire, come detto, sicurezza ad operatori e utenti. A fine agosto, dunque, era stato l’impatto legato all’affluenza e agli spostamenti di quasi 17mila persone in arrivo in Puglia da più regioni italiane a consigliare il rinvio della prova, ritenuta fin troppo impegnativa anche in condizioni normali, per lo svolgimento. Figurarsi senza considerare l’importanza nella fase più difficile di passaggio fra prima e seconda ondata, che poi ha provocato, purtroppo, i disastri che solo oggi stiamo conoscendo. Ora si tratta di evitare altri problemi, collegati all’emergenza -ancora più stringente – di avere in servizio e dunque operative figure indispensabili come quelle degli infermieri in strutture sanitarie e socio sanitarie. Regione e Azienda Sanitaria barese si sono attivate anche per valutare le modalità alternative – a distanza – sulla base del recente decreto legislativo 34/2020 convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020, in cui è prevista la possibilità di tenere concorsi in massima sicurezza ricorrendo alla tecnologia digitale, in tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le aziende sanitarie. Resta, invece, invariato il cronoprogramma per la graduatoria della procedura di mobilità volontaria per 566 posti di collaboratore professionale sanitario–infermiere, pronta da settembre.

Antonio De Luigi

