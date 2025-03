Rimosso il chiosco abusivo a Parco San Felice

Ieri personale dell’unità operativa Polizia commerciale della Polizia Locale (7 unità, un funzionario e sei agenti) ha eseguito l’ordine di rimozione del chiosco presente da anni all’interno di Parco San Felice, prospiciente Viale Candelaro. Una struttura composta da un prefabbricato in metallo e corredata da tavolini, sedie e fioriere, da tempo interessata da verbali, sanzioni e ordinanze di rimozione. Grazie alla sinergia con l’Ufficio Lavori Pubblici che ha predisposto quanto necessario per la rimozione, si è resa fruibile alla cittadinanza una parte importante dell’area verde.“Continua il nostro impegno contro l’abusivismo e per il rispetto della legge, e l’azione sinergica avviata dalla nostra Amministrazione porterà nelle prossime settimane a ulteriori interventi, mirati a restituire alla comunità spazi che le sono stati illecitamente sottratti, e a chiudere definitivamente pagine buie della storia della nostra città” le parole dell’assessora alla Polizia Locale Daniela Patano. “Noi parliamo attraverso atti e azioni concrete, e alle polemiche preferiamo rispondere con i fatti” così la sindaca Maria Aida Episcopo.



Pubblicato il 21 Marzo 2025