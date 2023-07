Rimodulazione Pnrr: a rischio 238 progetti di rigenerazione urbana

Sono stati in pochi a meravigliarsi della rimodulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ipotizzata dal Governo in carica che finirà per togliere fondi – …o definanziare come dicono gli economisti più esperti – parte dei 600 milioni di euro che i Comuni della Puglia hanno già impegnato nei vari progetti di rigenerazione urbana. Nello specifico, secondo l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (Ance) sarebbero a rischio e tuttora in ballo una cinquantina di progetti (…49 ad essere precisi) volti alla rigenerazione delle periferie della Città metropolitana di Bari per 183,5 milioni di euro (previsti nei Piani Urbani Integrati del PNRR) e di cento e ottantanove progetti (per 402,7 milioni di euro) per progetti di rigenerazione urbana. Tutti piani e progetti -si badi bene – volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale nei Comuni della nostra regione Puglia. A questi tagli si potrebbero aggiungere quelli relativi ai fondi da impiegarsi per fronteggiare il dissesto idrogeologico che non si è in grado di quantificare con precisione, essendo queste risorse di competenza del Ministero dell’Ambiente. I commenti dalle nostre parti su questo ‘definanziamento’ Pnrr in salsa pugliese non si sono fatti attendere. “Comprendiamo la preoccupazione del Governo di non riuscire a spendere le risorse nei tempi previsti – ha fatto sapere Gerardo Biancofiore, presidente Ance/Puglia – tuttavia va detto che quella del PNRR è una sfida che gli enti locali stanno dimostrando di saper affrontare. Essi tra il 2021 e il 2022 hanno attivamente partecipato alle procedure per la selezione dei progetti da finanziare con il PNRR, accelerando le attività di programmazione e proseguendo il trend di crescita degli investimenti in conto capitale avviato negli ultimi anni, aumentato del 40% negli ultimi cinque anni”. Nei prossimi giorni la proposta di revisione complessiva del grande Piano di ripresa economica sarà oggetto di confronto a livello parlamentare e di Unione Europea. “La nostra associazione attende con fiducia un confronto con il Ministro Fitto, fiduciosi che si guarderà alle reali necessità del Paese”, ha aggiunto lo stesso Biancofiore, tenendo presente che Comuni e imprese sono fortemente impegnati su tutti i territori nel portare avanti questi interventi non più procrastinabili. E ci sarebbe pure da tenere presenti i continui eventi calamitosi che, complice il clima sfuggito da ogni verifica e controllo, stanno sconvolgendo anche la nostra regione, Area salentina in primis. Ecco allora per l’Ance la necessità di continuare a sostenere l’attività di enti che hanno ampiamente potenziato la loro capacità di spesa, “…evitando continui cambiamenti nella programmazione. Eventuali rimodulazioni -la conclusione del presidente dell’associazione dei costruttori pugliesi – soprattutto di programmi di spesa già in essere e in corso di realizzazione, già adeguati a condizioni e procedure del PNRR, rischiano di rallentarne la realizzazione”.