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Rimini, incendio in hotel e Gabicce Mare: soccorsa una donna

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(Adnkronos) – Paura nella zona di Gabicce Mare, al confine con Cattolica, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato all’interno di una struttura alberghiera. Le fiamme hanno interessato l’edificio, facendo scattare l’intervento dei soccorritori. Una donna è stata soccorsa dopo aver inalato i fumi della combustione ed è stata affidata alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco, che hanno poi avviato le operazioni di verifica e messa in sicurezza della struttura per accertare eventuali criticità e ricostruire le cause del rogo. Al momento non risultano altre persone coinvolte. Sono in corso gli accertamenti sull’accaduto. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Luglio 2026

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