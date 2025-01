Rimini, accoltella in strada quattro persone: ucciso da carabiniere

(Adnkronos) – Un egiziano, che aveva seminato il panico accoltellando in strada quattro persone, è stato ucciso da un carabiniere intervenuto sul posto insieme ai colleghi per bloccarlo. E' accaduto nella notte a Villa Verucchio in provincia di Rimini. L'uomo, in due diversi episodi, aveva accoltellato in strada quattro persone, che sono state trasportate in ospedale e hanno riportato delle ferite. I militari sono intervenuti sul posto per bloccare l'aggressore e un carabiniere ha sparato per difendersi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Gennaio 2025