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Ha subito 130 telefonate in dieci ore e un pedinamento da parte dell’ex compagno violento, durante la giornata internazionale contro la violenza di genere. Lo ha scoperto nel tardo pomeriggio di ieri la polizia di Rimini, quando una donna si è avvicinata alla Questura della città romagnola. Prima spaventata e reticente, per timore di subire ritorsioni per sé e i figli, la signora non voleva nemmeno fornire le proprie generalità. I poliziotti della Squadra Mobile, però, specializzati nell’ascolto protetto, sono riusciti a farle raccontare che, dopo averla chiamata a ripetizione per tutto il giorno, l’ex compagno l’aveva attesa all’uscita del lavoro e pedinata a lungo, finché non si era rassegnata a rifugiarsi presso le forze dell’ordine.

Dall’analisi dei precedenti dell’uomo, sono emersi anni di aggressioni fisiche, di cui un pestaggio ai danni della signora risalente allo scorso settembre, insulti e controllo degli spostamenti. Nel 2023, il soggetto aveva ricevuto un ammonimento dal questore. A marzo gli erano state ritirate le armi che possedeva legalmente. Le condotte persecutorie e violente, però, non si sono fermate.

A maggio 2026, la donna aveva troncato definitivamente il rapporto, senza però riuscire a liberarsi completamente di lui. Ieri, lo stalking ha toccato l’apice, tant’è che l’uomo continuava ad aggirarsi in auto nei pressi della Questura, passando e ripassando lentamente davanti all’ingresso e cercando di osservare all’interno. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026