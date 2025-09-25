Attualità

Rihanna è diventata mamma per la terza volta: “Benvenuta Rocki”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Rihanna è diventata mamma per la terza volta. Con un post su Instagram che ha immediatamente fatto il giro del mondo, la cantante ha annunciato la nascita della figlia, avuta con il compagno, il rapper e imprenditore A$AP Rocky.  La notizia è stata condivisa con uno scatto che ritrae la neomamma mentre culla la bambina, accompagnato dalla foto di un paio di guantoni da boxe rosa in miniatura. Un chiaro omaggio al nome della piccola, Rocki Irish Mayers, che richiama il nome d'arte del padre.  Nata lo scorso 13 settembre, Rocki è la terzogenita. La coppia ha infatti già due figli, Riot e RZA. La gravidanza era stata annunciata in grande stile durante il Met Gala di quest'anno, dove Rihanna aveva svelato il pancione sul red carpet. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Francia, Sarkozy dichiarato colpevole di associazione a delinquere ma prosciolto da corruzione

3 minuti fa

Il ‘capitano Kirk’ William Shatner ricoverato d’urgenza a Los Angeles

7 minuti fa

Canottaggio, quattro di coppia maschile campione del mondo a Shanghai

8 minuti fa

Volata finale per il 730 precompilato, ancora cinque giorni alla scadenza

18 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio