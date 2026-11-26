(Adnkronos) – Il lavoro per la trasformazione digitale del Paese è passato dai “comuni, l’anello più debole” in un percorso di accesso ai servizi e di tutela e valorizzazione del dato, nell’ambito di una crescita che ha visto la “messa a terra di oltre 74mila progetti”. Lo ha detto Luca Rigoni, responsabile delle relazioni istituzionali del dipartimento per la Trasformazione digitale della presidenza del Consiglio, durante l’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’ presso il palazzo dell’Informazione Adnkronos per il ciclo di incontri Adnkronos Q&a.

Tra i pilastri di questa trasformazione c’è stata l’identità digitale e la diffusione di piattaforme come PagoPa e AppIo, con un “grande consolidamento”, che permettono “standardizzazione dei servizi centrali e locali”. Ma anche “un’operazione decisiva per la messa in sicurezza delle infrastrutture come data center e dati”.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026