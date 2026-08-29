Rignano Garganico, rifiuti sulla strada per Grotta Paglicci: dopo mesi ancora nessun intervento

C’è una discarica abusiva nei pressi del sentiero che conduce a uno dei siti paleolitici più importanti del Gargano e c’è una segnalazione formale che risale allo scorso febbraio, quando il Corpo Forestale Volontario di Rignano Garganico comunicò la presenza dei rifiuti agli enti competenti chiedendo un intervento che, secondo quanto denuncia oggi l’associazione, a distanza di mesi non sarebbe ancora arrivato. A firmare la Pec era stato Alessandro Palladino, ex carabiniere in pensione e presidente del Corpo Forestale Volontario, che insieme agli altri volontari svolge attività di vigilanza sul territorio e aveva individuato la situazione di degrado in prossimità del primo tornante della Strada Provinciale 22, proprio nelle vicinanze del punto dal quale parte il percorso, oggi in disuso, che conduce verso Grotta Paglicci. Non è soltanto l’abbandono dei rifiuti a rendere particolarmente delicata la vicenda, ma il luogo nel quale la discarica è stata individuata, perché quel sentiero rappresenta una delle vie d’accesso a un patrimonio archeologico che conserva testimonianze fondamentali della presenza umana preistorica e che, per la sua rilevanza, supera i confini del Gargano, rendendo ancora più evidente il contrasto tra il valore storico dell’area e il degrado denunciato nelle sue immediate vicinanze. È proprio su questa contraddizione che insiste il Corpo Forestale Volontario, mettendo in discussione la possibilità di parlare di valorizzazione e turismo culturale senza affrontare prima ciò che accade attorno al sito: “Come si può parlare di valorizzazione di Grotta Paglicci, di turismo culturale e di promozione del territorio se il sentiero, per fortuna oggi in disuso da qualche tempo, per raggiungere un sito di fama mondiale rischia di essere preceduto da una discarica abusiva?”. Con il trascorrere dei mesi, tuttavia, alla questione ambientale se ne è aggiunta un’altra che riguarda direttamente il seguito dato dalle istituzioni alle segnalazioni provenienti dal territorio, perché la comunicazione sarebbe stata regolarmente trasmessa agli enti competenti già a febbraio e, secondo quanto riferisce l’associazione, non avrebbe ancora determinato un intervento capace di risolvere la situazione denunciata.

Da qui l’interrogativo posto dai volontari su cosa accada dopo l’invio di una comunicazione ufficiale, soprattutto quando chi opera sul territorio individua una criticità, la documenta e utilizza gli strumenti previsti per portarla all’attenzione degli uffici, senza però vedere tradotta quella segnalazione in un intervento a distanza di diversi mesi.Il Corpo Forestale Volontario ritiene di aver fatto la propria parte attraverso il controllo dell’area e la successiva comunicazione alle autorità, mentre adesso la richiesta viene rivolta agli enti destinatari della Pec, ai quali Palladino chiede di verificare la situazione, intervenire sulla discarica e fornire risposte che chiariscano anche perché, dal febbraio scorso, la presenza dei rifiuti nei pressi della Provinciale 22 risulti ancora senza una soluzione concreta.



Pubblicato il 29 Agosto 2026