Rignano Garganico, nasce “Ara Iani”: grotte, sentieri e memoria per rilanciare il territorio

Un viaggio affascinante che unisce la profondità della storia, la bellezza della natura selvaggia e l’energia di una comunità che vuole riscoprire e valorizzare le proprie origini. Venerdì 9 ottobre, alle ore 18.00, la Sala Consiliare del Comune di Rignano Garganico ospiterà la presentazione ufficiale di “Ara Iani – Rignano Underground”, una nuova Associazione di Promozione Sociale nata con l’ambizioso obiettivo di rilanciare il territorio garganico attraverso le sue ricchezze più preziose.

L’iniziativa si propone di abbracciare il territorio a 360 gradi, muovendosi lungo sei direttrici fondamentali: archeologia, speleologia, ambiente, cultura, tradizione e impresa. Dalle testimonianze inestimabili della Preistoria – come Grotta Paglicci, Grotta Spagnoli e il Dolmen di Lamasecca – fino alle meraviglie nascoste nel sottosuolo carsico, con la Grotta delle Meraviglie e la Grotta dei Pilastri, l’associazione intende accendere i riflettori su un patrimonio unico. Ma lo sguardo è rivolto anche alla superficie e al paesaggio: i sentieri del Parco Nazionale del Gargano, la spettacolare Dolina Centapozzi, le mulattiere, le tradizionali macere e i caratteristici pagghjare diventeranno centrali in un’opera di promozione ecologica e turistica.

Non si tratterà solo di guardare al passato, ma anche di costruire il futuro. “Ara Iani” mira infatti a stimolare l’economia locale, favorendo la nascita di nuove realtà d’impresa nei settori del turismo sostenibile, dell’escursionismo e della gestione di spazi museali e culturali. Il tutto senza dimenticare il valore della memoria: il recupero delle tradizioni popolari, della fede e della vita vissuta da chi ci ha preceduto rappresenterà il filo conduttore di incontri, ricerche e pubblicazioni.

All’incontro di venerdì prenderanno la parola il Presidente dell’associazione, Matteo Viola, il Sindaco di Rignano Garganico, Luigi Di Fiore, insieme ai componenti del Direttivo e del Sodalizio. A moderare il dibattito e guidare i lavori sarà il Vicepresidente, Angelo Riky Del Vecchio.



Pubblicato il 8 Ottobre 2026