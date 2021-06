RiGenerAzioni: parte l’estate ragazzi

L’estate dei ragazzi all’Oratorio Centro GiovanileSalesiano della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù è pronta ad accendere i motori e a ripartire.Il titolo del percorso di quest’anno è quantomai significativo: una formula magica,‘Hic et nunc’ ossia qui ed ora, perché i ragazzi hanno bisogno di confrontarsi nuovamente e di rivedersi, potendo dare valore al tempo vissuto, al tempo presente, e finalmenteriappropriarsi di uno spazio fondamentale per l’incontro, per le relazioni, per lo stare insieme in modo sano: il cortiledell’Oratorio.Organizzata dai Salesiani Don Bosco Foggia e con la collaborazione di RiGenerAzioni, il progetto selezionato da Con I bambini nell’ambito del Fondo per il Contrasto della povertà educativa minorile, Hic et Nunc si svolgerà in ben sei settimane di attività e fino ai primi giorni di agosto.Saranno quattro i percorsi che verranno attivati per dare la possibilità ai ragazzi di poter partecipare alle attività in totale sicurezza e nel rispetto delle normative anti covid.Il percorso dedicato ai bambini che hanno appena concluso la terza elementare è intitolato ‘Hic et nunc, il lab…oratorio dei sogni’ e prevederà due turni: il primo con inizio il 28 giugno e fine il 9 luglio, il secondo con inizio il 12 luglio e fine il 23 dello stesso mese.Il secondo percorso, dedicato ai ragazzi dalla quarta elementare alla terza media è ‘Hic et Nunc e la magia dei sogni’ e si svolgerà nella fascia pomeridiana dal lunedì al sabato.Sempre i ragazzi di questa fascia d’età potranno partecipare anche al percorso ‘Hic et nunc e i sogni nella nostra città’ che si svolgerà dal lunedì al sabato ogni pomeriggio dal 26 luglio al 7 agosto.A tema sportivo il percorso dedicato agli adolescenti dal primo superiore, che si cimenteranno in un triathlon di calcio, volley e pallaquadrata. Un percorso dal titolo ‘Hic et nunc, Euro2021, ecco il tuo campo: felice nel tempo e nell’eternità’. I ragazzi dal primo superiore saranno impegnati in Oratorio dal 30 giugno al 24 luglio per tre sere a settimana.“E’ un momento molto importante per la nostra comunità e soprattutto per i nostri ragazzi” afferma il Direttore dell’Oratorio Salesiano della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù Don Antonio Campo.“Si ritorna finalmente a vivere il cortile, ambiente fondamentale nell’Oratorio voluto da don Bosco, a frequentare i luoghi della crescita, della condivisione, dove gioco, impegno e preghiera sono un’unità inscindibile della nostra azione educativa” continua Don Antonio Campo che sottolinea la proficua collaborazione con il progetto RiGenerazioni e la comunità educante che si sta creando “in un Rione come il nostro che ha sempre più bisogno di presidi educativi e di fare rete. Ecco perché Hic et nunc non è un invito solo alla partecipazione dei ragazzi, ma è per tutti coloro che vogliono fare, creare ed impegnarsi. Il nostro Oratorio” conclude il Responsabile Don Antonio Campo “è impegnato quotidianamente anche attraverso il progetto RiGenerAzioni nel creare nuovi orizzonti per i nostri ragazzi attraverso numerose iniziative come l’aiuto alle famiglie in difficoltà, i percorsi sportivi, teatrali e formativi per testimoniare una forte presenza sul territorio e dare una speranza ai tanti adolescenti che abitano nel Rione”.Per le iscrizioni ci si potrà rivolgere presso la segreteria dell’Oratorio Salesiano della Parrocchia del Sacro Cuore, muniti di documento di identità o tessera sanitaria del minore che si vuole iscrivere.

