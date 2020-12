RiGenerAzioni: arriva il contest Smart Christmas

Si chiama ‘Smart Christmas’ il nuovo contest organizzato e promosso da ‘RiGenerAzioni: una comunità educante per il quartiere Candelaro’, progetto selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il Contrasto della povertà educativa minorile.

“Il contest ha l’obiettivo di vivere insieme queste festività pur non potendo vivere questi giorni come siamo abituati” dichiara il Responsabile di RiGenerAzioni Massimo Marino, Presidente dell’APS Sacro Cuore, l’associazione capofila del progetto.

“Sarà un Natale diverso ma proprio per questo dobbiamo sentirci maggiormente comunità per superare questo momento. In queste settimane con RiGenerAzioni” continua Marino “siamo stati vicini ai tanti studenti meno fortunati della nostra città ai quali abbiamo fornito in comodato gratuito i tablet per continuare l’attività scolastica. Inoltre abbiamo potenziato la raccolta e la distribuzione dei viveri di prima necessità in collaborazione con due dei partner di progetto: il Banco Alimentare della Daunia Francesco Vassalli Onlus e la Parrocchia del Sacro Cuore”.

“Invece con Smart Christmas” afferma il Presidente dell’Aps Sacro Cuore “vogliamo dare la possibilità a tutti i ragazzi foggiani e alle loro famiglie di vivere insieme il Natale e mostrare la bellezza dei simboli principe della festività più importante dell’anno: il presepe e l’albero di Natale. E’ un’iniziativa semplice, ma che ha l’obiettivo di farci riscoprire la bellezza ed aprire i nostri cuori”.

Al contest possono partecipare tutti i ragazzi dagli 11 ai 17 anni del Comune di Foggia, bastano alcuni semplici passaggi. Primo passo quello di scattare una foto che ritrae il proprio presepe o albero, magari in compagnia della propria famiglia con un foglio che riporti l’hashtag #smartchristmas. In questi giorni verranno pubblicati anche sulle pagine di Rigenerazioni (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube) dei tutorial a cura del presepista foggiano Antonino Orso e degli operatori di progetto con alcune dritte interessanti per rendere più belli il presepe e l’albero.

Il regolamento per poter partecipare a Smart Christmas è stato pubblicato sul sito www.foggia.donboscolasud.it e sul blog del progetto RiGenerAzioni www.percorsiconibambini/rigenerazioni.

Il genitore potrà candidare il proprio figlio, compilando la scheda di partecipazione e a quel punto non resta che inviare la foto, insieme con la scheda di partecipazione via email s.cuore@gmail.com.

I vincitori saranno proclamati il giorno 2 gennaio con comunicazione sul sito www.foggia.donboscolasud.it e pagina social Rigenerazioni.

