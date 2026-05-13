Rigenerazione verde per viale della Repubblica e via Santa Maria della Neve

Nuovi spazi verdi, più alberi, percorsi pedonali riqualificati e interventi di recupero urbano lungo uno degli assi storici della città. Il Comune di Foggia candida ai finanziamenti regionali il progetto di rigenerazione ambientale e paesaggistica che interessa viale della Repubblica, il Tratturo Foggia-Ofanto e le aree collegate, inserito nella Strategia Urbana Territoriale del Polo Foggia–Ordona–San Severo approvata dalla Regione Puglia.

La giunta comunale ha approvato i documenti tecnici relativi all’intervento denominato “Realizzazione di spazi verdi urbani lungo il Tratturo Foggia-Ofanto”, nell’ambito del Programma regionale Puglia Fesr-Fse 2021-2027 dedicato ai progetti di economia verde e infrastrutturazione urbana sostenibile.

L’intervento prevede la riqualificazione ambientale di viale della Repubblica e delle aree connesse attraverso la creazione di nuove infrastrutture verdi, il miglioramento della sicurezza urbana e la valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico legato al tratturo.

Il progetto è articolato in due stralci. Il primo, del valore di circa 469mila euro, è stato candidato al finanziamento regionale. Il secondo, da circa 220mila euro, sarà invece sostenuto dall’amministrazione comunale attraverso risorse di bilancio o eventuali economie di gara, per un investimento complessivo di circa 688mila euro.

Tra gli interventi previsti figurano l’incremento delle alberature, il potenziamento del verde urbano, opere di riqualificazione degli spazi pubblici e il miglioramento della fruibilità pedonale. Particolare attenzione sarà riservata anche a via Santa Maria della Neve, inserita nel progetto come collegamento tra viale della Repubblica e l’asse via Lanza-piazza Umberto Giordano.

“La candidatura di questo progetto rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti per la città – ha dichiarato la sindaca Maria Aida Episcopo –. Investire nel verde urbano significa migliorare la qualità della vita, la sostenibilità ambientale e la capacità della città di affrontare le sfide future. Il recupero del Tratturo Foggia-Ofanto restituisce centralità a un asse storico della comunità, trasformandolo in uno spazio più vivibile e sicuro, con la piantumazione di oltre settanta alberi in un’area oggi priva di verde pubblico”.

Per l’assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso l’intervento prosegue il lavoro di “ricucitura urbana e ambientale” avviato con la Strategia Urbana Territoriale. “Il progetto integra riqualificazione paesaggistica, natura e spazio pubblico con l’obiettivo di aumentare la resilienza climatica della città – ha spiegato –. In fase esecutiva valuteremo anche una possibile diversa estensione dell’area pedonale di via Santa Maria della Neve per favorire sia la fruibilità degli spazi sia le opportunità di rilancio commerciale”.

L’assessore al Bilancio Davide Emanuele ha invece sottolineato l’importanza della candidatura anche sotto il profilo finanziario, definendola “un’opportunità significativa per intercettare risorse destinate a interventi di rigenerazione urbana capaci di produrre effetti concreti sulla comunità”.

La candidatura sarà ora trasmessa alla Regione Puglia nell’ambito della procedura concertativo-negoziale relativa agli Investimenti Territoriali Integrati, finalizzata all’accesso ai fondi destinati alla realizzazione di infrastrutture verdi urbane e periurbane.



Pubblicato il 13 Maggio 2026