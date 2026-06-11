Rigenerazione urbana e appalti pubblici, a Forum PA il confronto sulle strategie di decarbonizzazione

(Adnkronos) – Durante i lavori del Forum PA 2026, svoltosi presso l'edificio della Nuvola a Roma, la transizione ecologica delle infrastrutture territoriali è stata al centro del panel intitolato “Governare la trasformazione: dalla programmazione economica alla rigenerazione urbana e dei territori”. Il dibattito, promosso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), ha registrato la partecipazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al CIPESS, Alessandro Morelli, e ha focalizzato l'attenzione sulle linee guida necessarie per orientare la spesa pubblica verso obiettivi misurabili di resilienza climatica e creazione di valore per la collettività. Il fulcro dell'interconnessione tra le politiche industriali e l'azione amministrativa è stato analizzato da Fabrizio Capaccioli, Presidente di Green Building Council Italia, il quale ha esaminato la funzione regolatoria della Pubblica Amministrazione nella qualificazione dei bandi di gara e nella gestione degli investimenti di lungo periodo. Un ruolo determinante in questa transizione è esercitato dall'aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il comparto dell'edilizia, uno strumento normativo sviluppato mediante il confronto tecnico tra le istituzioni e gli osservatori di settore, che impone standard vincolanti per l'efficientamento delle risorse e la riduzione delle emissioni di carbonio negli appalti pubblici. A questo quadro normativo nazionale si aggiungono gli obblighi derivanti dal recepimento della Direttiva europea sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD), nota come direttiva Case Verdi, che richiede l'adozione di un piano operativo nazionale organico per la progressiva eliminazione delle emissioni del patrimonio immobiliare civile entro le scadenze comunitarie. Sotto il profilo operativo, la gestione dei fondi e l'attuazione dei piani di rigenerazione urbana non possono prescindere da una misurazione scientifica degli impatti ambientali valutati lungo l'intero ciclo di vita delle opere, superando la logica della mera esecuzione della singola commessa edilizia. In merito a questa visione integrata dello sviluppo territoriale, Fabrizio Capaccioli ha dichiarato: “La trasformazione dei territori è una delle sfide decisive per il Paese e non può essere affrontata come una semplice somma di opere edilizie o infrastrutturali. Rigenerare significa costruire processi capaci di generare valore ambientale, sociale ed economico per le comunità, misurando gli impatti lungo l’intero ciclo di vita degli interventi. Per questo la Pubblica Amministrazione ha un ruolo strategico, non solo nella programmazione delle risorse, ma nella capacità di orientare gli investimenti verso risultati duraturi e verificabili. I nuovi Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia, alla cui definizione GBC Italia ha contribuito attraverso il dialogo con istituzioni e stakeholder, sono una leva fondamentale per qualificare la domanda pubblica. Allo stesso tempo, l’attuazione della Direttiva EPBD impone al Paese di accelerare sulla decarbonizzazione del patrimonio immobiliare con politiche coordinate, competenze tecniche e strumenti operativi efficaci. La vera sfida non è soltanto realizzare opere o spendere risorse, ma generare valore pubblico misurabile, costruendo territori più sostenibili, resilienti e attrattivi per le generazioni future”. L'allineamento della spesa pubblica ai parametri della Direttiva EPBD e ai Criteri Ambientali Minimi si configura pertanto come un passaggio obbligato per garantire che i finanziamenti strutturali si traducano in benefici permanenti per il tessuto socio-economico nazionale. L'efficacia della transizione ecologica dipenderà dalla capacità delle amministrazioni locali e centrali di implementare capitolati d'appalto tecnicamente evoluti, idonei a qualificare i fornitori in base alla sostenibilità dei materiali e all'efficienza energetica dei sistemi costruttivi.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Giugno 2026