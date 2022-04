Si intitola ‘Rigenerazione: persona, lavoro, ambiente’, il VII Congresso nazionale della Fai, federazione agroalimentare ambientale della Cisl che conta 220mila iscritti tra lavoratori agricoli, dell’industria alimentare, delle foreste, della pesca, della bonifica, del tabacco e della zootecnia.

L’evento si svolgerà dal 5 al 7 aprile 2022 a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, presso l’Auditorium del Santuario San Pio da Pietrelcina. Un appuntamento che fa seguito ai 48 congressi territoriali e ai 20 regionali svolti tra novembre 2021 e marzo 2022, con la partecipazione di oltre 6 mila persone tra lavoratori e lavoratrici, rappresentanti della Cisl e di altre categorie, delle istituzioni locali e regionali, del terzo settore, dell’imprenditoria.

Fitto il programma delle iniziative. Già per domenica 3 aprile, alle ore 16, la Federazione cislina ha organizzato l’incontro “Fratelli tutti”, preghiera interreligiosa nel ghetto di Borgo Mezzanone. “Una cerimonia – spiega il Segretario generale della Fai Cisl, Onofrio Rota – per ribadire l’unità dei popoli contro la guerra e la violenza, e per chiedere a tutte le istituzioni maggiore impegno contro lo sfruttamento e la mala politica delle baraccopoli”.

Sempre il 3 aprile, alle ore 18.30, è prevista la proiezione gratuita presso il cinema Palladino di San Giovanni Rotondo del docufilm “Centootto”. Prodotto da Fai-Cisl e Confronti, il documentario, della durata di 50 minuti, racconta il sequestro dei pescatori mazaresi avvenuto nel 2020 in Libia.

Lunedì 4 aprile, alle 14,30, presso il Foyer del Santuario San Pio da Pietrelcina, inaugurazione della mostra fotografica “Fai memoria. Il sorriso nel lavoro, la gioia dell’indipendenza”, a cura dell’Archivio Storico Fai-Cisl e dell’Archivio Riccardi.

Dalle ore 15, presso l’Auditorium del Santuario, si svolgerà il primo Congresso nazionale di Terra Viva, associazione che nella Fai-Cisl riunisce i produttori agricoli. Porteranno i saluti, tra gli altri, il Sottosegretario al Mipaaf On. Gianmarco Centinaio e l’eurodeputato On. Paolo De Castro.

Martedì 5 aprile, sempre presso l’Auditorium del Santuario San Pio da Pietrelcina, dalle ore 9, prenderà il via il VII Congresso nazionale della Fai-Cisl. L’evento si aprirà con un momento di denuncia, da parte del sindacato, sulle condizioni abitative dei braccianti immigrati. Oltre ai saluti del Sindaco di San Giovanni Rotondo, Prof. Michele Crisetti, e a un messaggio per la pace e per il popolo ucraino, sono previsti gli interventi dell’On. Stefano Patuanelli, Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’On. Andrea Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

A seguire, sempre nella mattinata, si terrà la relazione del Segretario generale della Fai-Cisl Onofrio Rota. I lavori congressuali proseguiranno tutto il pomeriggio.

Mercoledì 6 aprile, a Capoiale, nel comune di Cagnano Varano, la Fai-Cisl svolgerà dalle ore 9 la quarta edizione della Giornata Nazionale per la Cura dell’Ambiente, iniziativa già svolta nell’ambito della campagna “Fai bella l’Italia”, realizzata da diversi anni su tutto il territorio nazionale e alla quale aderiscono, oltre a lavoratrici e lavoratori, anche sempre più cittadini, imprese, associazioni, scuole, realtà del terzo settore. Per questa edizione, è previsto il recupero di una importante spiaggia nel Parco nazionale del Gargano.

A seguire, alle ore 11, sempre nel Parco, si terrà una tavola rotonda sulla transizione ecologica moderata dal giornalista Rai Piero Damosso, con la partecipazione di Ermete Realacci, Presidente di Symbola, Padre Enzo Fortunato, Portavoce del Manifesto di Assisi, Valerio Rossi Albertini, Ricercatore del CNR, Federica Gasbarro, attivista per il clima, Sen. Barbara Floridia, Sottosegretaria presso il Ministero per l’Istruzione, On. Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica,.

I lavori del Congresso riprenderanno nel pomeriggio, sempre presso l’Auditorium del Santuario San Pio da Pietrelcina, e si chiuderanno nella mattinata di giovedì 7 aprile con l’intervento del Segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. Il Congresso si chiuderà nel pomeriggio con l’elezione del Segretario generale e di tutto il gruppo dirigente della Fai-Cisl nazionale.

