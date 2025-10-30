Attualità

Riforma della Giustizia, Schlein: “Meloni ha chiarito che serve per avere mani libere”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Lo ha chiarito la presidente Meloni, con le sue dichiarazioni sul Ponte di Messina, questa riforma serve ad avere le mani libere e porsi al di sopra della Costituzione''. Così Elly Schlein, segretaria del Pd, dopo l'approvazione definitiva dall'aula del Senato della riforma della giustizia, che introduce la separazione delle carriere della magistratura. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Ottobre 2025

