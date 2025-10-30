Attualità

Riforma della giustizia, Forza Italia festeggia in piazza con maxi foto di Berlusconi: “Vittoria storica”

(Adnkronos) – Un maxi striscione con il volto di Silvio Berlusconi. Così Forza Italia ha festeggiato oggi in piazza l'approvazione in Senato del ddl sulla riforma della giustizia con la separazione delle carriere dei magistrati. 'Grazie a Forza Italia una giustizia giusta', recita lo striscione esposto in piazza Navona dalla delegazione azzurra guidata dai capigruppo di Camera e Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri. "E’ una vittoria storica”, dice, megafono alla mano, il viceministro della Giustizia Paolo Sisto. Berlusconi "ci guarda da lassù", dice la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. "Giustizia giusta per l’Italia", grida il leader dei giovani azzurrini Simone Leoni. Oltre a un maxi striscione con il volto di Berlusconi, Forza Italia ha portato in piazza anche una foto, più piccola e in bianco e nero, di Enzo Tortora. Tra i manifestanti anche alcune vittime di errori giudiziari. 
