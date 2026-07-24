Rifiuti, tra conferimenti nei Ccr e abbandoni: i numeri di Foggia

Da una parte quasi 1.200 accessi in un solo mese ai Centri comunali di raccolta, dall’altra 5.530 episodi di abbandono illecito intercettati dalle telecamere nei primi sei mesi dell’anno. Sono i due volti di Foggia che emergono dai dati diffusi dal Comune sul conferimento dei rifiuti e sull’attività del sistema di videosorveglianza ambientale, numeri che mettono a confronto chi utilizza i servizi messi a disposizione per smaltire ingombranti e materiali particolari e chi continua invece a liberarsene fuori dalle regole. Nel solo mese di giugno i tre Ccr cittadini hanno registrato complessivamente 1.198 accessi: 850 al Kennedy, che concentra la quota maggiore dei conferimenti, 290 allo Sprecacenere e 58 all’Incoronata. Secondo l’amministrazione, il dato testimonia la disponibilità di una parte consistente dei foggiani a utilizzare le strutture nelle quali è possibile consegnare gratuitamente e in sicurezza i rifiuti che non possono essere smaltiti attraverso la raccolta ordinaria. Sul versante opposto ci sono i numeri restituiti dalle telecamere. Tra gennaio e giugno 2026 il sistema dedicato al contrasto degli abbandoni ha rilevato 5.530 episodi complessivi: 2.311 conferimenti effettuati a mano, 2.738 casi nei quali è stato possibile identificare la targa di un veicolo e altri 481 senza targa. Il confronto con il semestre precedente evidenzia un aumento delle rilevazioni, passate dalle 3.266 registrate tra giugno e dicembre 2025 alle 5.530 dei primi sei mesi di quest’anno. Un incremento che va però letto anche alla luce dell’ampliamento della rete di videosorveglianza, con nuove postazioni entrate in funzione nel gennaio scorso. Per gli episodi nei quali è stato possibile risalire alla targa, precisa Palazzo di Città, parte l’iter amministrativo necessario all’applicazione delle sanzioni. I tempi possono arrivare fino a tre mesi prima che il provvedimento raggiunga il destinatario, ma il Comune assicura che i casi identificati vengono portati a conclusione.

La rete dei controlli dovrebbe essere ulteriormente rafforzata attraverso l’attivazione dell’unità di contrasto ambientale insieme alla Polizia Locale e il progressivo aggiornamento delle postazioni presenti sul territorio, parallelamente al potenziamento dei Centri comunali di raccolta.“Dobbiamo sentire la città come nostra, di ognuna e ognuno di noi”, afferma la sindaca Maria Aida Episcopo, che definisce gli abbandoni “comportamenti incivili e indecorosi, autolesionisti e criminali» che «mortificano e offendono la comunità tutta”, richiamando i cittadini al rispetto delle regole e degli spazi comuni. Sui dati insiste anche la vicesindaca e assessora all’Ambiente Lucia Aprile: “I dati dimostrano che la maggior parte dei foggiani sceglie la strada giusta. A chi ancora abbandona i rifiuti ricordiamo che il controllo c’è, funziona e le sanzioni arrivano sempre”.



Pubblicato il 24 Luglio 2026