Rifiuti raccolti nei quartieri, a Foggia un riconoscimento a La Via della Felicità

Ripulire gli spazi pubblici e coinvolgere i cittadini perché imparino a rispettarli è l’impegno che i volontari dell’associazione La Via della Felicità portano avanti da anni a Foggia e per il quale l’assessorato all’Ambiente ha consegnato loro un attestato di merito, nel corso di un incontro al Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza”. Le uscite settimanali, con guanti e sacchi lungo strade e piazze dei quartieri, comprendono operazioni di plogging, la pratica nata in Svezia che unisce l’attività fisica alla raccolta dei rifiuti.

Un lavoro che interviene sugli effetti dell’incuria, ma cerca anche di prevenirli attraverso il confronto con i residenti e l’esempio offerto ai più piccoli. Il messaggio “La città non si sporca” riassume questo obiettivo, che va oltre la pulizia di un singolo luogo e richiama la responsabilità di chi lo frequenta ogni giorno. La continuità delle iniziative diventa così parte dell’attività educativa, soprattutto quando gli spazi appena ripuliti richiedono nuovi interventi e occorre ricominciare.

«Questa sera (mercoledì, ndr) abbiamo voluto dire grazie», ha spiegato la *vicesindaca ed assessora all’Ambiente e Verde Urbano, Lucia Aprile. «Grazie a chi non fa slogan, ma fatti. A chi si china a raccogliere ciò che altri hanno lasciato e così insegna a tutti a non lasciarlo. L’impegno di La Via della Felicità non è solo un supporto al lavoro dell’amministrazione: è un’opera di sensibilizzazione preziosa, che parla ai cittadini con la forza dell’esempio. Foggia è fortunata ad avere persone così, e oggi ci piace dirglielo guardandole negli occhi.»

«Foggia si cambia anche così, un gesto alla volta», le parole della sindaca Maria Aida Episcopo. «Chi raccoglie un rifiuto per strada non risolve solo un problema di decoro, ma ci ricorda che la città è casa nostra e che prendersene cura è un atto d’amore. A La Via della Felicità va la gratitudine di tutta l’amministrazione, perché ha trasformato un’abitudine in un esempio, e l’esempio in cultura del rispetto.»

La serata è la prima di un ciclo di appuntamenti con cui l’assessorato all’Ambiente intende ringraziare, una alla volta, le associazioni che si prendono cura della città in modo gentile e silenzioso: realtà che non cercano visibilità, ma che con azioni concrete costruiscono ogni giorno il senso di comunità. Altri riconoscimenti seguiranno nei prossimi mesi.



Pubblicato il 30 Ottobre 2026