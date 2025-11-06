Attualità

Rifiuti, Gava (Mase): “Italia avanti su economia circolare”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “È un’edizione straordinaria di Ecomondo, con tantissima innovazione nel segno dell’economia circolare”. Lo ha dichiarato il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Vannia Gava. “Abbiamo raggiunto i target europei al 2030 già nel 2021, grazie al lavoro con imprese, consorzi e istituti di ricerca. Continuiamo su questa strada di sviluppo sostenibile”, ha detto Gava. 
—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sostenibilità, Semeraro (Rilegno): “Due milioni di tonnellate di legno raccolte e riciclate ogni anno”

9 minuti fa

Laerte Pappalardo: “Dopo l’Isola ero uno scheletro, entrato in un loop infernale”

16 minuti fa

Rifiuti, a Ecomondo 2025 l’arte della trasformazione firmata Consorzi Cobat

17 minuti fa

Malattie rare, nefrologo Carraro: “Assicurare ai pazienti Fabry terapie a domicilio”

23 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio