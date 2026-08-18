Rifiuti, controlli e sanzioni: a Marina di Lesina tolleranza zero

Questa mattina la Polizia Locale di Lesina ha svolto a Marina di Lesina un servizio mirato al controllo del corretto conferimento dei rifiuti.Nel corso dell’attività sono state elevate due sanzioni amministrative da 166,70 euro e sono stati effettuati diversi ammonimenti nei confronti di privati e attività commerciali per conferimenti non conformi, in applicazione dell’Ordinanza n. 37 del 25 luglio 2025.I controlli sul territorio si affiancano all’attività delle fototrappole,attraverso le quali proseguirà l’individuazione dei responsabili degli abbandoni illeciti.L’attenzione resta alta anche nei confronti dell’abbandono di rifiuti speciali e, in particolare, di scarti edili lungo le strade e nelle aree pubbliche, condotte che possono assumere rilevanza penale in materia ambientale.“Lavorare ogni giorno per rendere il servizio più efficiente è importante, ma altrettanto importante è il rispetto delle regole da parte di tutti. La tutela e il decoro del nostro territorio dipendono anche dai comportamenti di ciascuno.Ringraziamo i tanti cittadini e le attività che conferiscono correttamente i rifiuti, rispettano le regole e collaborano quotidianamente: il loro senso civico rappresenta un contributo fondamentale per una Lesina e una Marina di Lesina più pulite e decorose.Continueremo con controlli e attenzione costante: il nostro territorio è patrimonio di tutti e tutti abbiamo il dovere di prendercene cura”. Così Alessandra Matarante, Sindaco di Lesina.



Pubblicato il 18 Agosto 2026