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Rifiuti, Conou: da ottobre riduzione di 7 cents/Kg del Contributo Ambientale﻿

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(Adnkronos) – Il Consorzio Nazionale degli Oli Usati (Conou) comunica una riduzione del Contributo Ambientale sugli oli minerali usati, che passa da 19 cents euro/kg a 12 cents euro/kg a partire dal 1° ottobre 2026. La decisione, annuncia il Consorzio in una nota, è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2026.  "Il Consorzio mantiene così l’impegno, assunto, in occasione dell’aumento di 6 mesi fa, con il Consiglio e con i Consorziati, di proporre al più presto una revisione della misura qualora le nuove condizioni del mercato delle basi lubrificanti avessero consentito il riequilibrio stabile della Riserva di legge a valori compatibili con l’operatività del Consorzio stesso – spiega il Conou – la riduzione porta il contributo al di sotto di quanto definito con il primo aumento di dicembre 2025". 
—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Settembre 2026

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