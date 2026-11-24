Parla anche del rinnovo del contratto dei giornalisti, il presidente della Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg), Andrea Riffeser Monti, sentito dall’Adnkronos a margine di un incontro con i rappresentanti del parlamento e il sottosegretario Alberto Barachini sulle misure a sostegno dell’editoria in Manovra. Riconosce che trovare una quadra è sempre difficile: “la Fieg ha una sua opinione, c’è un dialogo in corso e ci sono anche degli scontri”, ma si dice fiducioso su una soluzione.



Pubblicato il 24 Novembre 2026