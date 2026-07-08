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Rieti, esplosione in fabbrica fuochi d’artificio: morti madre e figlio

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(Adnkronos) – I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie dello stabile che ospitava la fabbrica di fuochi d'artificio esplosa questa mattina intorno alle 9 in provincia di Rieti. Sarebbero una donna e suo figlio. Al momento sono in corso le operazioni di recupero dei corpi. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli artificieri.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Luglio 2026

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