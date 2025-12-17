Riello torna in mani italiane, Urso: “Con Ariston si rafforza il Made in Italy”

(Adnkronos) – “Il Gruppo Riello, indiscusso protagonista dell’industria italiana, torna dopo anni in mani italiane. L’acquisizione da parte di Ariston Group chiude un percorso complesso, seguito in ogni sua fase dal Mimit, e segna un passaggio industriale di rilievo strategico". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, commenta la notizia dell’acquisizione del Gruppo Riello da parte dell’italiana Ariston Group. “Un’operazione – ha aggiunto Urso – che rafforza la filiera del Paese, tutela l’occupazione e garantisce continuità e sviluppo alle attività produttive, nell’ambito di una strategia di crescita solida e di lungo periodo”. Domani, alle ore 11.00, avrà luogo al Mimit il tavolo sulla vertenza Riello, già convocato in vista di questo importante passaggio.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Dicembre 2025