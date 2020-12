Riecco il Servizio Civile Universale

Al via le domande per partecipare ai nuovi bandi del “Servizio Civile Universale”. La selezione offre opportunità per 46.891 giovani dai 18 ai 28 anni, in progetti da realizzare sia in Italia che all’estero. Per conoscere l’elenco dei progetti di SCU in Italia e all’estero occorre utilizzare i motori di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia” e “Scegli il tuo progetto all’Estero” oppure scegliere tra i progetti presentati dalla Provincia di Foggia in co-programmazione con il CE.S.EVO.CA, consultabili negli elenchi sottostanti. Il Comune di Troia partecipa con la Provincia di Foggia, al Servizio Civile Universale, con il progetto “La prova del Cuoco”.

Destinato ad otto giovani volontari, il progetto ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita degli anziani attraverso attività di assistenza domiciliare leggera che cura essenzialmente l’aspetto relazionale della persona. La Prova del Cuoco, infatti, permetterà agli anziani di interagire con i ragazzi nella realizzazione di ricette e piatti della tradizione. Un vero e proprio laboratorio di cucina, che si concluderà con la raccolta delle ricette e la sfida ai fornelli. Al bando possono partecipare i cittadini italiani di età compresa tra i 18 e 28 anni.

Le domande si potranno presentare fino alle ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021 collegandosi al portale della Provincia di Foggia http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/index.php/notizie/158-scu-bandi-selezione-46891-volontari e accedendo alla piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.Si ricorda che è necessario dotarsi di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per richiedere ed ottenere le credenziali SPID, che permette a tutti i cittadini di fruire dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione, bisogna accedere ai seguenti portali www.spid.gov.it; www.poste.it/posteid.html. Tutte le informazioni si possono trovare sul portale del Servizio Civile Universale della Provincia di Foggia www.serviziocivile.provincia.foggia.it

