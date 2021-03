Ricostruito avambraccio con ossa di cadavere e cellule staminali

Un avambraccio e’ stato ricostruito con ossa da cadavere ed applicazione di cellule staminali prelevate dal midollo dello stesso paziente per favorire la formazione del callo osseo. L’innovativo intervento e’ stato eseguito dal team dell’UOSD di Ortopedia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli su un

43enne proveniente dalla provincia di Foggia vittima, otto mesi prima, di un grave incidente stradale nel quale aveva riportato una frattura esposta pluri-frammentaria di avambraccio. Secondo quanto spiega il Policlinico in una nota, nell’ospedale dove era stato inizialmente trattato, data la complessita’ del

quadro clinico e radiografico, al paziente era stata prospettata una operazione chirurgica in due tempi. Il paziente e’, quindi, giunto nel Policlinico Vanvitelli – diretto dal manager Antonio Giordano – dopo quasi 8 mesi dall’incidente e presentava una situazione anatomica e funzionale dell’avambraccio e della mano

gravemente compromesse, tanto da limitare notevolmente il loro uso, non solo nell’attivita’ lavorativa, ma anche nei comuni gesti della vita quotidiana. A causa della notevole alterazione del quadro anatomo-clinico sono stati necessari una

pianificazione chirurgica accurata ed un complesso intervento di ricostruzione, per ripristinare non solo l’anatomia, profondamente alterata, ma anche la funzione dell’arto superiore. La complessa chirurgia ha previsto la sintesi delle fratture,

con isolamento e preservazione dei principali nervi e vasi dell’arto superiore. Sono state utilizzate placche specificamente dedicate ed e’ stato adoperato un trapianto osseo per sostituire il tessuto mancante. In aggiunta sono state apposte cellule staminali, prelevate dal midollo dello stesso paziente, per favorire la formazione del callo osseo. Il complesso intervento (l’UOSD di Ortopedia e’ diretta dal

professore Alfredo Schiavone Panni) e’ durato circa sette ore ed e’ stato condotto dal dottor Giuseppe Toro (team composto dalle dottoresse Annalisa De Cicco, Annalisa Itro e dal dottore Giovanni Landi; anestesisti: Francesco Coppolino e Maria Di Mauro) in sinergia con i professionisti del Centro trasfusionale

guidato dal professore Claudio Napoli. Il tutto con il prezioso ed indispensabile supporto infermieristico del personale di sala operatoria. “Mi congratulo con tutto il team della Clinica Ortopedica del Policlinico Vanvitelli per aver eseguito, ancora una volta, un intervento straordinario capace di ripristinare la dinamica e la

funzione dell’arto superiore gravemente compromesse. Un gioco di squadra tra i nostri professionisti che va nella unica direzione di garantire assistenza di qualita’”, ha detto Antonio Giordano, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”.

