Ricky Martin divorzia dal marito Jwan Yosef

(Adnkronos) – Ricky Martin e il marito Jwan Yosef si dicono addio. Oggi il cantante portoricano ha infatti scritto su Instagram per annunciare la notizia che lui e l'artista Yosef divorziano dopo sei anni di matrimonio. "Da tempo, abbiamo preso in considerazione la possibilità di trasformare la nostra relazione, ed è dopo un'attenta riflessione che abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli, preservando e onorando ciò che abbiamo vissuto come coppia, tutti questi meravigliosi anni", hanno detto Martin e Yosef in una dichiarazione congiunta postata dall'artista. "Il nostro più grande desiderio ora è continuare ad avere una sana dinamica familiare e un rapporto centrato sulla nostra genuina amicizia mentre continuiamo a crescere insieme i nostri figli", hanno continuato. "Come sempre, vi ringraziamo per tutto l'amore e il sostegno che abbiamo ricevuto durante il nostro matrimonio. Siamo uniti nel coltivare questo nuovo capitolo della nostra vita". La coppia ha insieme una figlia, Lucia, nata nel 2018, e un figlio Renn, nato nel 2019. Martin ha poi, da solo, i gemelli Matteo e Valentino, nati nel 2008. Dopo il primo incontro su Instagram nel 2015, Martin e Yosef si sono frequentati sei mesi dopo essersi incontrati di persona per la prima volta a Londra, come riporta 'People'. Hanno reso pubblica la loro storia d'amore al red carpet dell'amFAR Inspiration Gala 2016, per poi annunciare il loro fidanzamento nello stesso anno e sposarsi nel 2018. La notizia arriva mentre Martin è pronto a recitare nella prossima commedia in costume di Apple TV+, 'Palm Royale'. L'artista sarà poi impegnato anche nel The Trilogy Tour con i co-headliner Pitbull ed Enrique Iglesias. Il tour in Nord America inizierà il 14 ottobre. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Luglio 2023