Rick Rubin porta la musica in un borgo del Senese, a Colle di Val d’Elsa grandi sorprese

(Adnkronos) – A volte i borghi medievali sembrano nati apposta per ospitare storie fuori dall’ordinario. Colle di Val d’Elsa, nel cuore della provincia di Siena, si prepara a vivere una di queste trasformazioni: per un intero weekend le sue strade, le piazze e gli scorci storici diventeranno il palcoscenico di un festival che mescola musica internazionale, arte contemporanea e atmosfera da evento “a sorpresa”. Si chiama “Festival of the Sun” e torna in Toscana dopo la prima edizione ospitata nel 2024 a Casole d’Elsa. L’appuntamento è fissato per sabato 20 e domenica 21 giugno, in coincidenza con il solstizio d’estate, una scelta che non è solo simbolica ma anche narrativa: il tempo più lungo dell’anno come cornice di una celebrazione collettiva della creatività. Dietro l’operazione c’è ancora la regia del produttore americano Rick Rubin, figura centrale dell’industria musicale internazionale e ormai presenza familiare nel paesaggio culturale toscano. Il suo coinvolgimento ha già portato, nelle edizioni precedenti, nomi come Jovanotti, Arcade Fire e Gossip, contribuendo a costruire l’immagine di un festival imprevedibile e volutamente non convenzionale. Anche quest’anno, la lista degli artisti resta in gran parte avvolta dal riserbo. Si rincorrono ipotesi che vanno da nomi iconici del rock come i Red Hot Chili Peppers fino a figure simbolo dell’hip hop globale come Eminem. Nulla è confermato ufficialmente, e proprio questa incertezza sembra far parte del format: un festival che si svela poco alla volta, più attraverso indizi che attraverso annunci. La struttura dell’evento segue la stessa logica. Domenica 21 giugno, dalle prime ore del pomeriggio, il centro storico di Colle di Val d'Elsa diventerà un percorso artistico diffuso, senza un unico palco ma con interventi e performance distribuite nello spazio urbano. L’accesso sarà gratuito, ma regolato da prenotazione. Domani, sabato 20 giugno, sarà invece dedicato a interventi e apparizioni nei borghi della Val d’Elsa, con un programma che verrà comunicato solo all’ultimo momento attraverso i canali ufficiali (https://www.instagram.com/festivalofthesun_/ e www.festivalofthesun.org).

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Pubblicato il 19 Giugno 2026